Oroscopo Branko domani sabato 11 aprile 2020: le previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Torniamo, puntuali, con l’oroscopo di Branko per la giornata di domani sabato 11 aprile 2020. È finita anche la seconda settimana di aprile ed entriamo ufficialmente nel weekend. Un weekend molto speciale, visto che festeggeremo la Pasqua. Scopriamo come lo trascorreranno i 4 segni centrali dello zodiaco. Ecco, di seguito, le previsioni astrologiche per domani liberamente tratte dall’oroscopo di Branko.

Oroscopo Branko per domani sabato 11 aprile 2020: Leone

Si prospetta per te, Leone, un sabato entusiasmante grazie al sostegno del Sole, tuo amico. Ad aggiungersi anche Mercurio che entrerà nel segno dell’Ariete. Secondo l’oroscopo di Branko domani avrai una gran voglia di esplorare nuove strade.

Oroscopo Branko per domani sabato 11 aprile 2020: Vergine

Finalmente Mercurio lascia la sua posizione ostile: questo spostamento secondo l’oroscopo di Branko ti alleggerirà la vita. Ritroverai la lucidità che ti appartiene per diritto di nascita e, se saprai rimboccarti le maniche e darti da fare, potrai ottenere buoni risultati nel lavoro.

Oroscopo Branko per domani sabato 11 aprile 2020: Bilancia

Domani dovrai essere più guardingo del solito, soprattutto in ambito professionale. Mercurio ti sarà contro e ti potrebbe giocare qualche brutto scherzo sul lavoro. Hai per caso dei colleghi che vorrebbero il tuo posto?

Oroscopo Branko per domani sabato 11 aprile 2020: Scorpione

Il consiglio dell’oroscopo di Branko per domani è quello di metter impegno nel lavoro. Mercurio in Ariete ti provocherà non poco fino a costringerti a usare prudenza, se vorrai ottenere dei risultati soddisfacenti.