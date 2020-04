Oroscopo Paolo Fox domani sabato 11 aprile 2020: le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Si rinnova l’appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di domani sabato 11 aprile 2020. Siamo arrivati al weekend di Pasqua, una festa molto particolare, considerata la situazione attuale. Come trascorreranno questo fine settimana i segni? Umore al top per l’Ariete, il Cancro recupera, mentre ci saranno degli alti e bassi per il Toro e i Gemelli. Ecco, nel dettaglio, le previsioni astrologiche per questi primi segni zodiacali tratte dall’oroscopo di Paolo Fox.

Ariete

L’oroscopo di Paolo Fox anticipa che domani avrai sia Mercurio che la Luna armoniosi. Questo vuol dire che ti sentirai ricaricato, con maggiore entusiasmo e una gran voglia di recuperare. Inoltre, Saturno non sarà più in dissonanza: da qui in avanti le cose non potranno che migliorarti.

Toro

Il suggerimento dell’oroscopo di Paolo Fox per domani è quello di riprendere in mano alcuni conti, e, se ti sarà possibile, posticipare dei progetti a giugno e luglio. In compenso, Giove dalla tua parte stimolerà in te la voglia di novità. Attento a Saturno: i Toro nati a fine aprile avranno un periodo di difficoltà!

Gemelli

Questa Luna opposta ti renderà parecchio di cattivo umore. Nel fine settimana potresti scivolare nella trappola dei ricordi passati e sentirti particolarmente nostalgico. L’invito che ti fa l’astrologo Paolo Fox è quello di non cedere oltremisura alla malinconia.

Cancro

Passerai una Pasqua con rinnovata serenità, grazie a Saturno che ha lasciato la sua posizione dissonante. Adesso, però, ti aspettano dei conti da rifare! Qualcuno si sta chiedendo se dovrà accettare una proposta lavorativa nonostante il compenso non sia dei più alti. O forse è dubbioso, perché non hai ricevuto tutti i soldi che aspettava da un po’ di tempo.