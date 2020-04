Oroscopo Paolo Fox domani sabato 11 aprile 2020: le previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Eccoci con l’oroscopo di Paolo Fox per domani sabato 11 aprile 2020. Volete scoprire come sarà questo weekend di Pasqua per i segni dello zodiaco? Sarà un fine settimana sottotono per la Vergine e lo Scorpione. Incertezze per il futuro per i nati in Leone, mentre la Bilancia deve stare attenta alle finanze. Di seguito, nel dettaglio, l’oroscopo di Paolo Fox per domani.

Leone

Hai un cielo piuttosto avverso, l’unico sostegno ti arriva da parte di Mercurio. In questo periodo ti senti molto confuso, sei indeciso sul da farsi. Qualcuno dovrà prendere una decisione di vita importante entro i prossimi mesi. L’oroscopo di Paolo Fox ti incoraggia ad aspettare ancora un po’, se hai in mente di interrompere dei progetti in corso.

Vergine

Per te sarà una Pasqua caratterizzata da momenti di riflessione. Di solito sei una persona molto energica, ma adesso ti senti messo troppo sotto pressione oppure ti senti in dovere di dare troppe spiegazioni a qualcuno e non vorresti.

Bilancia

Hai qualche preoccupazione economica e a fine aprile Mercurio raggiungerà una posizione contraria. Questo significa che alcuni segni come il tuo, il Cancro e il Capricorno dovranno fare i conti con delle spese più pesanti. Ti aspettano delle giornate un po’ stressanti. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox maggio sarà un mese più tranquillo.

Scorpione

Dovresti guardare al futuro con più ottimismo. Forse adesso sei a disagio, perché c’è una persona non in linea con le tue idee e i tuoi progetti. L’oroscopo di Paolo Fox per domani anticipa una buona ripresa psicofisica.