Oroscopo Paolo Fox domani sabato 11 aprile 2020: le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Torniamo, come ogni mattina, con l’oroscopo di Paolo Fox per domani sabato 11 aprile 2020. Una nuova settimana si conclude e cede il passo al weekend. Sarà un fine settimana speciale, perché festeggeremo la Pasqua. Volete sapere con quale umore lo passeranno gli ultimi segni dello zodiaco? Il Sagittario recupera terreno. Pensieri per il Capricorno e l’Acquario, mentre i Pesci dovranno tenere a freno la malinconia. Di seguito, le previsioni astrali per domani tratte dall’oroscopo di Paolo Fox.

Sagittario

Stai vivendo una fase di grande confusione, soprattutto per quanto riguarda le tue emozioni e la famiglia. L’oroscopo di Paolo Fox per domani anticipa un miglioramento durante il weekend, grazie all’ingresso della Luna nel segno e a Mercurio di nuovo armonico. Forse questo fine settimana ti regalerà anche qualche bella emozione.

Capricorno

Per te maggio sarà un mese molto stimolante e giugno ti permetterà di raccogliere i frutti. Per adesso, però, Mercurio in opposizione ti avverte che le spese sono troppe e le entrate troppo poche. Il suggerimento di Paolo Fox è quello di non abbatterti, perché fra poco la tua situazione migliorerà.

Acquario

Anche se la Luna è dalla tua parte, tu ti senti molto pensieroso. Questo è un buon momento se hai bisogno di recuperare le energie psicofisiche. Le stelle ti invitano a occuparti, per una volta, meno degli altri meno agli altri e a dedicare un po’ di tempo per ricaricare le batterie.

Pesci

Si prospetta una Pasqua altalenante, caratterizzata da momenti di nervosismo o, addirittura, in alcuni casi di rabbia. In special modo per i Pesci che hanno una persona distante. L’oroscopo di Paolo Fox per domani ti avverte: se hai una relazione in crisi, sforzati di non chiuderti a riccio o di non cedere alla tristezza.