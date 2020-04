Processione del Venerdì Santo – 2020 – VIDEO

By

Processione Venerdì Santo 2020. Oggi è una giornata molto importante in ambito religioso perché solitamente viene svolta la processione. Logicamente quest’anno non si potrà svolgere a causa dell’emergenza coronavirus che sta tempestando tutto il mondo ed è per questo motivo che abbiamo pensato di inserire qui sotto il video della Processione del Venerdì Santo.

Le immagini sono state riprese negli anni passati e ricreano, sotto forma virtuale, il passaggio delle Statue di Gesù e della Madonna durante una processione che si svolge ogni anno in Sicilia, a Cefalù.

Molto importante l’incontro, che rappresenta una vera e propria tradizione di questa Processione, tra Gesù e la Madonna che si svolge in una zona caratteristica del paese in provincia di Palermo: il Molo, ovvero la zona più vicina al mare. Proprio per questo motivo, al termine del video vi sono anche le parole del Vescovo.

Video Processione Venerdì Santo – 2020