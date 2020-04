Stasera in TV – Programmazione Mediaset – 10 Aprile

Bentrovai con il consueto appuntamento con la rubrica Stasera in TV. Enneismo venerdì sera passato in casa, davanti la TV. Ecco a voi la programmazione Mediaset di questo venerdì 10 aprile.

Programmazione TV – Rete4 & Canale5 – 10 Aprile

Come da tradizione per questo venerdì santo, Rete4 dedica la sua prima serata ad un film religioso, intitolato Il Re dei Re. Si tratta di una pellicola del 1961,inizia con la nascita di Gesu’, nel quadro di una situazione particolarmente travagliata a causa della spietata dominazione romana sul territorio di Giudea. La vita di Cristo viene poi narrata secondo le tappe consuete dalla strage degli innocenti da parte di Erode, al lavoro di Gesu’ come falegname, dalle tentazioni, alla predicazione fino alla crocifissione e alla resurrezione. Serata diversa su Canale5, con la commedia americana Quasi Amici, che vede come protagonisti Francois Cluzet e Omar Sy.

Programmazione TV – Italia1 – 10 Aprile

A partire da stasera, su Italia1, inizierà la famosa saga dedicata ai vampiri, Twilight.Bella e’ una ragazza comune, poco attratta da cio’ che affascina il mondo delle sue coetanee. Trasferitasi di recente a vivere con il padre in una cittadina della remota provincia americana, e’ annoiata e poco interessata a cio’ che la circonda. All’improvviso pero’ una nuova conoscenza entra nella sua vita: e’ Edward Cullen, un ragazzo che ha un comportamento straordinario e al tempo stesso sfuggente.

Prpgrammazione TV – La5 & Canale20 – 10 Aprile

Su La5 andrà in onda la prima puntata della miniserie tratta dall’omonimo romanzo di Louissa May Alcott Piccole Donne. Mentre su Canale20, alle 21.20 ci sarà il film Big Game – Caccia al Presidente. Si tratta di una commedia americana con protagonista Samuel L. Jackson.