Stasera in TV – Programmazione Rai – 10 Aprile 2020

Buongiorno a tutti e buon venerdì. Solito appuntamento con la nostra rubrica Stasera in TV. Oggi, andremo a vedere la programmazione Rai dei maggiori canali di questo venerdì 10 Aprile.

Programmazione TV – Rai1 – 10 Aprile

Serata inedita su Rai1, che alle 21.20 trasmetterà In mondovisione, per questo insolito venerdì santo, dal Sagrato della Basilica di San Pietro il rito della Via Crucis presieduto da Papa Francesco.

Programmazione TV – Rai2 & Rai3 -10 Aprile

Su Rai2 andrà in onda alle 21.20 la commedia americana 90 Minuti in Paradiso, in cui il protagonista Don Piper, tornato miracolosamente alla vita dopo un incidente, sosterrà di aver visto il Paradiso. Mentre su Rai3, andrà in onda il film italiano L’Albero degli Zoccoli. Si tratta di una pellicola del 1978, che racconta di quattro famiglie che vivono in una cascina della Bassa Bergamasca. Tra i componenti di questa comunità esiste un profondo legame spirituale e culturale che li porta a vivere insieme cose belle e cose tragiche, avvenimenti ordinari e avvenimenti straordinari.

Programmazione TV – Rai4 & Rai5 – 10 Aprile

Rai4 invece, trasmetterà il film American Ultra, pellicola americana con protagonista Jesse Einseberg. La vita di Mike (Jesse Eisenberg), un ragazzo apparantemente sfortunato e demotivato che vive in una piccola citta’ con la fidanzata Phoebe (Kristen Stewart), e’ improvvisamente stravolta. Su Rai5, alle 21.20 ci sarà il documentario Art Night.