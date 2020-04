TV2000 – Programmi di oggi – 10 Aprile – DIRETTA LIVE

Diretta TV2000 – Anche oggi andiamo a vedere quali sono i programmi nel palinsesto di TV2000. Per questo pomeriggio, 10 Aprile 2020, è prevista alle ore 16 la Via Crucis ed alle ore 18 vi sarà invece la Celebrazione della Passione.

Si continua dunque con il TG2000 alle ore 19:21 per arrivare al Santo Rosario che andrà in onda alle 20:05. Alle 21 torna in onda la Via Crucis ed alle 22:30 il film Gesu di Nazareth.

Programmazione TV2000 – 10 Aprile

16:08 – VIA CRUCIS

16:33 – STABAT MATER

17:10 – IL DIARIO DI PAPA FRANCESCO

18:06 – CELEBRAZIONE DELLA PASSIONE

19:21 – TG 2000

19:51 – RETE DI SPERANZA

20:05 – IL SANTO ROSARIO

20:36 – TG 2000

21:06 – VIA CRUCIS

22:26 – GESU’ DI NAZARETH

Diretta Streaming TV2000 – 10 Aprile 2020

