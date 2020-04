Coronavirus Veneto – Conferenza Stampa Luca Zaia – 11 Aprile 2020

Conferenza Zaia 11 Aprile. A breve andrà in onda la conferenza del giorno del governatore del Veneto, Luca Zaia. Come ogni giorno infatti intorno alle ore 12 e le ore 13 il presidente della regione va in diretta per informare i cittadini sull’emergenza coronavirus in Veneto.

Gli ultimi dati emessi vedono un incremento di 488 contagi nelle ultime 24 ore. Sono in totale 13.421 i casi totali di coronavirus in Veneto e di questi 793 sono morti e 1981 sono guariti. Al momento vi sono 1521 ricoverati e 257 pazienti in terapia intensiva.

Stando ai dati dell’ultimo aggiornamento sono 8.869 le persone che in questo momento sono in isolamento domiciliare dopo essere risultate positive al virus. In totale, attualmente, sono 10.647 le persone che stanno combattendo contro il coronavirus.

Diretta Conferenza Stampa Luca Zaia – 11 Aprile

