DIRETTA – Veglia Pasquale – Papa Francesco – Messa di Pasqua – 11 Aprile 2020

Diretta Veglia Pasquale. Come tutti sappiamo i fedeli non potranno uscire da casa per la veglia di Pasqua ed è per questo che troverete in tv ed online la diretta video. Sarà celebrata da Papa Francesco e sicuramente in tanti non se ne dimenticheranno mai. Stiamo vivendo, per la prima volta, una Santa Pasqua in quarantena e non potremo allontanarci dalle mura di casa nostra.

La Messa della Resurrezione avrà inizio alle ore 21 e sarà in diretta televisiva e diretta streaming. Trovate proprio qui sotto il player per vedere la diretta della Messa e della Veglia di Pasqua.

DIRETTA VIDEO – Veglia di Pasqua – 2020

Come già scritto poco sopra, qui sotto potete trovare il video ufficiale della Veglia di Pasqua 2020. A celebrare la Messa sarà Papa Francesco direttamente dal Vaticano.