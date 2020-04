Film Stasera in Tv – Stuart Little Un topolino in gamba – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Stuart Little Un Topolino in gamba. Pellicola di produzione statunitense del 1999, è un film adatto a tutta la famiglia e racconta la strana convivenza di un topolino molto intelligente che viene trattato come un vero e proprio membro della famiglia Little. Padre e madre sono interpretati da due attori di primo piano: Hugh Laurie (il protagonista principale della fortunatissima serie tv Doctor House, ndr) e Geena Davis (Oscar nel 1989 come miglior attrice non protagonista in Turista per caso).

Stuart Little Un topolino in gamba – Trama

Frederick ed Eleanor Little stanno pensando di adottare un bambino per dare un fratello al figlio George, unico bimbo di famiglia un po’ intristito dal non avere nessuno con cui giocare e trascorrere il tempo. Recatisi all’orfanotrofio, notano un topolino dalle sembianze umane, vestito da avvocato, capace di parlare e comunicare, e particolarmente intelligente. Si chiama Stuart: i due decidono che sarà lui a diventare il prossimo membro della famiglia. L’inizio non è privo di difficoltà: George vive un iniziale rifiuto per il fatto che per Stuart sia impossibile condividere molte attività di gioco con lui, come l’andare in bicicletta e il giocare a bowling. Stuart è poi vittima delle angherie del gatto di casa e di quelli del quartiere, e rischia di morire annegato e avvelenato nella lavatrice, a causa di un pisolino nel pigiama di George. Dopo qualche tempo l’ambientamento è compiuto, e George ha ormai sviluppato l’affetto per Stuart: finché alla porta non bussa una coppia di topi adulti, che sostiene di essere la vera famiglia di Stuart…

Il film sarà trasmesso su Paramount Pictures (canale 27 del digitale terrestre) alle ore 21.10 di oggi, 11 Aprile 2020. La programmazione di Paramount Pictures lo prevede al termine del film La Tela di Carlotta. Al termine di Stuart Litte Un topolino in gamba, andrà in onda Stuart Little 2, il sequel del film.