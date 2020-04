Film Stasera in Tv – The Young Victoria – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film The Young Victoria. Produzione a metà tra Regno Unito e Stati Uniti, la pellicola ripercorre i primi anni di regno della Regina Vittoria (da cui l’età vittoriana, ndr) interpretata qui da Emily Blunt. Film storico che vanta le firme, nella produzione, di personaggi di spicco come Martin Scorsese, Graham King e Sarah Ferguson, ex-moglie del duca di York Andrea, terzogenito dell’attuale regina d’Inghilterra Elisabetta II. Il film ha vinto un Oscar nel 2010 per i migliori costumi, ad opera di Sandy Powell.

The Young Victoria – Trama

Nell’Inghilterra del 1837 la casa reale vede la lotta dinastica per la successione di Guglielmo IV. La discendente diretta, in linea di successione, è una giovane ragazza 17enne, la principessa Vittoria, nipote del Re. Le pressioni sono altissime: sono in molti a chiedere alla ragazza di rinunciare al trono in favore di una reggenza, ma Vittoria è combattuta in un ambiente in cui l’unica a proteggerla sembra essere sua madre, la duchessa di Kent. Oltre alle pressioni sulla successione, ci sono quelle della ragion di stato: Vittoria è appetita da tante casate europee che vorrebbero avere potere sui possedimenti sconfinati del Regno Unito. Tra le tante visite ricevute, quella che sembra colpire maggiormente la ragazza è quella del principe Alberto del Belgio. Anche la casa reale belga ha mire, ma tra Vittoria e Alberto sembra nascere qualcosa di sincero. È l’inizio di una relazione che si rivelerà fondamentale per la futura Regina, che alla morte dello zio sale sul trono compiendo due atti inaspettati appena insediata: allontanare sua madre dal palazzo e nominare Lord Melbourne come suo consigliere.

The Young Victoria – Trailer Video

The Young Victoria – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso su Rai 3 (canale 3 del digitale terrestre, anche canale 503 in HD) alle ore 21.45 di oggi, 11 Aprile 2020. La programmazione di Rai 3 lo prevede al termine della trasmissione “Aspettando le parole” con Massimo Gramellini, scrittore.