Il Sagittario è il salutista dello zodiaco. Fa sport e controlla l’alimentazione, soprattutto quello che riguarda il bere. Le bevande che non beve un nato del Sagittario: ecco quali sono.

Le bevande gassate

Volete sapere quali sono le bevande che non beve un nato del Sagittario? Le bibite gassate sono al primo posto. I nati del Sagittario preferiscono sempre un sano bicchiere di acqua naturale al posto delle bevande gassate, troppo ricche di zuccheri, coloranti e dolcificanti, sostanze acide difficili da digerire e che gonfiano lo stomaco.

L’acqua frizzante

Così come non ama le bevande gassate il Sagittario non concepisce l’acqua frizzante. Troppo ricca di bollicine che disturbano il suo esofago e il suo stomaco. Anche in questo caso il Sagittario, se gli offrite un bicchiere di acqua frizzante, rifiuterà cordialmente preferendo la sana acqua minerale naturale di una bottiglia fuori frigo, a temperatura ambiente.

Gli alcolici

Tra i nati sotto il segno del Sagittario si ritrovano molti astemi. Il Sagittario, conscio dei danni che l’alcol può provocare all’organismo, al cuore, al fegato e al cervello, debilitandone le funzioni, rifiuta l’alcol in ogni sua forma, dai cocktail alcolici alla birra. Difficile vedere il Sagittario alzare il gomito, in genere non tocca neanche le bevande dalla minima gradazione alcolica, figuriamoci quelle ad alto tasso di alcol.

Il tè al limone

Il Sagittario è disposto ad assaggiare senza problemi un tè ai frutti rossi, che ha proprietà benefiche per il sistema immunitario e può aiutare a fluidificare gli eccessi di mucosa durante un raffreddore. Allo stesso modo sarà molto propenso nei confronti di un dissetante e depurativo tè alla menta. Ma non ci sarà verso di preparargli un tè al limone. Il gusto aspro proprio non gli piace e delle proprietà astringenti non ha bisogno: il suo intestino funziona perfettamente perché mangia sano.

I frullati

Per quanto sia un salutista, il Sagittario non gradisce usare il latte e la frutta per preparare frullati, anche se possono essere ricette utili per la salute. Il Sagittario preferisce bere il latte così com’è e mangiare la frutta al naturale, così come si presenta. Niente frullati dunque.

Il caffè

Il caffè è un eccitante del sistema nervoso e il Sagittario considera la caffeina una sostanza da cui guardarsi per il bene della salute. Sul lavoro, al momento della pausa caffè, piuttosto vedrete il Sagittario armeggiare con la macchinetta dell’acqua. Userà la chiavetta o la moneta per prendere la classica bottiglietta di acqua naturale da 0,75 ml. piuttosto che il bicchierino di carta con il caffè. Che poi quello delle macchinette non è neanche buono come quello del bar che il Sagittario, comunque, non beve lo stesso.