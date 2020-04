Oroscopo Branko domani domenica 12 aprile 2020: le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

L’oroscopo di Branko per domani domenica 12 aprile 2020. Siete curiosi di conoscere le anticipazioni riguardanti questa domenica di Pasqua? Cominciamo a vedere cosa indicano le stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Ecco, di seguito, le previsioni astrali liberamente tratte dall’oroscopo di Branko.

Oroscopo Branko per domani domenica 12 aprile 2020: Ariete

Si profila una Pasqua amorosa secondo l’oroscopo di Branko di domani. Mercurio è dalla tua parte e ti aiuta nei rapporti famigliari, specialmente quelli con i figli. La Luna favorevole, poi, ti regala energia in più che dirotterai verso il partner.

Oroscopo Branko per domani domenica 12 aprile 2020: Toro

La Luna contraria ti obbliga a muoverti con prudenza in famiglia. Anche se sarete tutti in casa, il rischio sarà quello di vivere una Pasqua lontani, anche solo psicologicamente. a ogni modo il favore di Giove ti stimolerà a valutare orizzonti inesplorati.

Oroscopo Branko per domani domenica 12 aprile 2020: Gemelli

L’oroscopo di Branko per domani ti preannuncia una Pasqua dinamica. Da domani in poi ti andrà sempre meglio, perchè Mercurio lascerà il segno dei Pesci e, verso il 25 del mese, La Luna farà il suo ingresso nel tuo cielo.

Oroscopo Branko per domani domenica 12 aprile 2020: Cancro

Finalmente un po’ di serenità raggiungere la casa dei nati in Cancro. Il suggerimento di Branko per domani è quello di passare una Pasqua progettando un futuro viaggio con il partner. Perché non sfruttare questo tempo casalingo per sognare la prossima meta insieme? Anche la salute è in ripresa.