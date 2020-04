Oroscopo Branko domani domenica 12 aprile 2020: le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Torniamo, puntuali come ogni giorno, per conoscere l’oroscopo di Branko di domani domenica 12 aprile 2020. Siamo alla domenica di Pasqua, una Pasqua decisamente insolita, considerata la situazione attuale che stiamo vivendo. Come la passeranno gli ultimi 4 segni dello zodiaco? Di seguito, le previsioni astrali di Branko per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, liberamente tratte dal suo libro Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko per domani domenica 12 aprile 2020: Sagittario

Passerai una Pasqua allegra secondo l’oroscopo di Branko. Stai vivendo un periodo molto interessante, specialmente dal punto di vista delle attività intellettuali, come lo studio e l’approfondimento. Tra poco avrai anche Mercurio favorevole che ti regalerà una marcia in più.

Oroscopo Branko per domani domenica 12 aprile 2020: Capricorno

Mercurio ha raggiunto il Sole in Ariete: cosa significa per te? Per l’astrologo di Branko la tua relazione amorosa, che ti appaga moltissimo, potrà non piacere a qualche tuo famigliare. Cerca di non innervosirti troppo e concedi loro un po’ di tempo, vedrai che a poco a poco cambieranno idea.

Oroscopo Branko per domani domenica 12 aprile 2020: Acquario

Finalmente torna un po’ di leggerezza in più: domani, secondo l‘oroscopo di Branko, passerai una Pasqua all’insegna dell’allegria. Con Venere e Marte in buon aspetto, e a breve anche la Luna, chissà che qualche Acquario non decida di progettare un matrimonio o una convivenza!

Oroscopo Branko per domani domenica 12 aprile 2020: Pesci

L’oroscopo di Branko ti incoraggia ad approfittare di Pasqua per un po’ di relax e di evasione mentale, perché dopo questi giorni ti aspetta un periodo impegnativo. Mercurio in Ariete, infatti, ti spronerà a concretizzare quei progetti che hai ideato finora. È il momento di passare alla fase operativa!