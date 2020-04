Oroscopo Paolo Fox domani domenica 12 aprile 2020: le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

L’oroscopo di Paolo Fox per domani domenica 12 aprile 2020. Cosa ci svelano le stelle per questa domenica di Pasqua? Ariete al top! Nostalgia nell’aria per i Gemelli, mentre il Toro e il Cancro hanno alcune questioni pratiche da risolvere. Di seguito, le previsioni astrali tratte dall’oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox per domani domenica 12 aprile 2020: Ariete

La tua Pasqua si prospetta molto fortunata. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani avrai la Luna a favore, Mercurio nel tuo segno e Saturno che lascia la posizione disarmonica. Sono tutte premesse di una domenica molto promettente! Molti di voi hanno già un progetto in corso che darà buoni frutti.

Oroscopo Paolo Fox per domani domenica 12 aprile 2020: Toro

In questo periodo hai bisogno di ricevere conferme. L’oroscopo di Paolo Fox anticipa per domani novità in arrivo, sia sul fronte amoroso che su quello lavorativo. Hai Saturno contro per alcune settimane, ma Giove, il pianeta della buona sorte, ti è amico. Se ci saranno alcuni ritardi, porta pazienza per un po’.

Oroscopo Paolo Fox per domani domenica 12 aprile 2020: Gemelli

Questa domenica sarai un po’ malinconico e tenderai a cadere nella trappola dei ricordi legati al passato. L’oroscopo del noto astrologo Paolo Fox vi incoraggia, domani, a stare attenti, perché potreste imbattervi in problemi riguardanti la famiglia.

Oroscopo Paolo Fox per domani domenica 12 aprile 2020: Cancro

Domani per te sarà una Pasqua all’insegna della riflessione. Hai da rivedere molte cose relative al lavoro, devi affrontare qualche difficoltà. Il popolare astrologo di Rai2 ti esorta a non trascurare l’aspetto economico: forse dovrai chiedere di più oppure rifiutare una proposta.