Quando esce Riverdale 4 | Data ufficiale

Quando esce Riverdale 4? È questa la domanda che sta affollando social e chat tra gli appassionati della serie, ma anche tra i nuovi follone che, approfittando di questa quarantena forzata, si sono dedicati al recupero delle stagioni precedenti.

In America Riverdale 4 è stato messo in onda il 9 ottobre 2019 dal canale The CW. Il trailer ufficiale della quarta stagione è stato diffuso l’11 settembre 2019 e da allora l’hype non ha fatto altro che crescere.

Per quanto riguarda la messa in onda italiana di Riverdale 4, Premium Stories l’ha rilasciata l’11 marzo.

Gli affezionati di Netflix dovranno aspettare ancora un po’ perché il caricamento sul colosso streaming è condizionato da Premium Stories, la pay per view di Mediaset.

Riverdale 4: trama e cast

Partiamo dal cast. La notizia è che non è assolutamente cambiato, quindi ritroveremo gli stessi personaggi delle precedenti stagioni. Ci addentreremo nuovamente nelle storie di Jughead, Archie, Veronica e Betty.

Nuovo ingresso nel cast invece per il personaggio di Mr. Honey, preside del liceo che, a quanto pare, rappresenterà un personaggio di incontro e scontro con i ragazzi, soprattutto quelli più esuberanti, difficili e con una storia complicata alle spalle.

Un altro nuovo personaggio di Riverdale 4 sarà il signor Chipping, insegnante della scuola privata frequentata da Jughead.

La trama della nuova stagione di Riverdale è invece ciò che sta davvero incuriosendo tutti. Abbiamo dato un occhio per te e possiamo dirti che le vicende della setta della fattoria e i nuovi misteri non mancheranno. Jughead e Betty continueranno a stare a insieme, anche se si paventa un ritorno di fiamma con Archie.

Gli appassionati degli episodi a tema musical saranno contenti: tornerà il tema musicale anche in Riverdale 4 così come un episodio interamente dedicato ad Halloween.

Uscita Riverdale 4: curiosità e anticipazioni

I fan americani sono riusciti a placare la loro curiosità, mentre quelli italiani che non sono in possesso di un abbonamento alla pay per view Premium Stories ma aspettano l’uscita di Riverdale 4 su Netflix dovranno attendere ancora un po’.

Il caricamento della serie su Netflix è infatti condizionato dalla tv a pagamento di Netflix.

Diamo un po’ di date per chiarezza però a questo punto.

In America i nuovi episodi di Riverdale 4 sono usciti in prima tv il 9 ottobre del 2019. In Italia, su Premium Stories, la nuova stagione è stata liberata l’11 marzo 2020.

Quanto bisognerà attendere per l’upload su Netflix di Riverdale 4? Ancora non è dato saperlo. Potrebbero essere necessari anche diversi mesi in base agli accordi tra Netflix e la tv a pagamento di Mediaset.

Per il momento possiamo dire che Infinity, il servizio on demand legato a Premium Stories, fornirà la visione di Riverdale 4 per un periodo limitato, quando poi la stagione sarà disponibile in chiaro per i canali del digitale terrestre, anche Netflix potrà caricarla.

Questo l’iter seguito finora.

Sperando di avere quanto prima notizie più chiare e comunicazioni ufficiali, se non hai ancora visto le precedenti stagioni, rimedia subito, perché ne vale davvero la pena.