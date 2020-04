Coronavirus – VIDEO PALERMO – Elicotteri sulle case a Pasqua

VIDEO ELICOTTERI PALERMO. Incredibile quanto è accaduto a Palermo in questa giornata di Pasqua in quarantena. Moltissime persone si sono infatti ritrovate sui tetti delle proprie case per poter stare insieme ed arrostire in compagnia… in barba a tutti i provvedimenti.

E’ incredibile anche ciò che hanno fatto le forze dell’ordine che pur di farli tornare nelle proprie abitazioni si sono dovuti organizzare con un elicottero. Durante il volo addirittura c’è stato chi ha sparato dei fuochi d’artificio.

Video – Elicottero a Palermo – Pasqua

Il video è stato pubblicato sulla pagina Facebook di TeleOne. Eccolo qui di seguito.