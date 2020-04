Oroscopo Branko della settimana che va dal 13 al 19 aprile 2020: le previsioni per tutti i segni zodiacali

Eccoci, come di consueto, con il nostro appuntamento con l’oroscopo di Branko per la settimana che va dal 13 al 19 aprile 2020. Una settimana che inizierà con il lunedì di Pasquetta, per poi proseguire in casa, sempre nel rispetto delle attuali misure restrittive. Quali novità caratterizzeranno le prossime giornate di aprile? Scopriamolo insieme, leggendo di seguito l’oroscopo di Branko liberamente tratto da suo libro Calendario Astrologico.

Ariete

In questi giorni senti l’aria della primavera avvolgerti e risvegliare i sentimenti. La tua energia sarà tutta proiettata sul fronte amoroso, almeno fino al 19 aprile, quando il Sole in buon aspetto ti porterà guadagni.

Toro

La settimana per te inizierà con il piede giusto: occhio però ai giorni centrali, giovedì 16 e venerdì 17 aprile, perché ti salirà l’ansia e avrai voglia di gettare la spugna. Sii prudente!

Gemelli

Ti aspetta una settimana molto fortunata. Secondo l‘oroscopo di Branko martedì 14 aprile potresti ricevere degli incassi imprevisti, mentre mercoledì 15 aprile sarai vincente. Preparati!

Cancro

Il consiglio dell’oroscopo di Branko per la settimana è quello di curare maggiormente la forma fisica, soprattutto martedì 14 aprile. Venerdì 17 aprile, invece, per qualcuno potrà essere la giornata ideale per delle trattative.

Leone

La prossima settimana dovrai agire con molta cautela sul lavoro, perché potresti imbatterti in alcune difficoltà. Nella parte centrale dovrai impegnarti sodo, se vorrai portare avanti i tuoi progetti, mentre domenica 19 aprile il Sole in Toro potrebbe portarti delle controversie con i collaboratori.

Vergine

L’astrologo Branko prevede per te una settimana piena di belle opportunità. Giovedì 16 aprile alcuno nati in Vergine potrebbero ricevere perfino una promozione, mentre venerdì 17 dovrai fare in modo di farti notare sul lavoro.

Bilancia

Si profilano dei giorni molto intriganti dal punto di vista sentimentale: giovedì 16 aprile qualche Bilancia potrebbe perfino ottenere una proposta importante. Tieni d’occhio il sabato 18, perché potrebbe arrivare un’opportunità lavorativa da cogliere al volo.

Scorpione

La tua settimana inizierà con dei conti in sospeso da risolvere con l’ex coniuge mercoledì 15 aprile. Giovedì 16 aprile, invece, alcuni Scorpione saranno coinvolti in alcuni indagini patrimoniali.

Sagittario

Secondo l‘oroscopo di Branko si prospetta per te, Sagittario, una settimana all’insegna delle trattative burocratiche. Martedì 14 aprile dovrai contrattare, mentre i giorni seguenti, mercoledì 15 e giovedì 16, saranno pronte le carte da firmare.

Capricorno

Sei alle porte di una settimana lavorativa davvero promettente. Martedì 14 aprile dovrai darci sotto con il lavoro per progredire con i tuoi progetti, mentre mercoledì 15 aprile sarà la giornata ideale per fare investimenti.

Acquario

Sfrutta questo inizio settimana per rilassarti un po’, magari dedicare del tempo ad attività meditative, soprattutto lunedì 13 e martedì 14 aprile. Sabato 18 aprile, invece, potrebbe regalarti degli incassi che non ti aspettavi.

Pesci

La settimana inizierà molto bene, se saprai cogliere l’invito del tuo oroscopo di socializzare online. Lunedì 13 aprile potresti fare incontri molto stimolanti! Mercoledì 15 aprile, invece, secondo l’oroscopo di Branko, ti regalerà delle intuizioni interessanti, da non sottovalutare.