Oroscopo Paolo Fox della settimana che va dal 13 al 19 aprile 2020: le previsioni per tutti i segni zodiacali

Eccoci tornati, puntuali come ogni domenica, con il nostro appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox per la settimana che va dal 13 al 19 aprile 2020. Curiosi di conoscere le anticipazioni delle stelle secondo l’oroscopo dell’astrologo più amato di Italia? Di seguito, le previsioni segno per segno.

Ariete

Mercurio fa il suo ingresso nel segno e ti regala emozioni positive. Sfrutta questo momento per recuperare serenità nella coppia e in famiglia. Anche il lavoro ti darà delle soddisfazioni. se avevi perso terreno, ora potrai riconquistarlo alla grande.

Toro

L’oroscopo di Paolo Fox per la settimana ti invita a non andare già di morale se non riesci a trovare la persona al tuo fianco più giusta. Se sei in coppia, invece, potrai superare tutte quelle difficoltà che hanno messo a dura prova la vostra tranquillità nei mesi scorsi. Sul lavoro porrai avere qualche ritardo fastidioso, ma non ti abbattere, perché ti aspetta un’estate molto promettente.

Gemelli

Con Venere nel segno fino ad agosto ti si prospetta un periodo pieno di belle emozioni. Un semplice flirt potrebbe trasformarsi in una relazione solida. Se in passato hai avuto delle crisi con il partner, ora potrai contare su una riconciliazione. Sul lavoro cerca di ragionare qualche secondo in più prima di decidere.

Cancro

Anche se hai di fronte una settimana piuttosto serena, dovrai stare attento a lunedì e martedì, perché potresti incontrare alcune difficoltà in più. Sul lavoro ci sono ancora problemi, forse dei ritardi, e tu stai cominciando a mettere in discussione le tue scelte. In amore, invece, ti senti più bendisposto nei confronti del partner.

Leone

Finalmente risali la china: i primi giorni della settimana, infatti, ti porteranno a vivere delle emozioni intense in amore. Vene a favore sostiene la sfera sentimentale e se anche qualcuno avrà vissuto una separazione turbolenta, ora potrà ritrovare un po’ di pace. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox il lavoro avrà qualche intoppo in più. Sii paziente!

Vergine

Occhio a Venere in aspetto negativo, perché potrebbe ti leva la voglia di fare che solitamente possiedi. Anche in coppia, probabilmente, sarai un po’ sottotono. L’astrologo Paolo Fox ti incoraggia a evitare lo stress. Anche il lavoro ti crea alcuni grattacapi di troppo: forse dovrai impegnarti per trovare un punto d’incontro con qualcuno.

Bilancia

In questo periodo sei piuttosto scontroso. In amore potresti essere assalito da mille dubbi e per questo restare con freno a mano tirato. Sforzati di non sfogare questo nervosismo sulla coppia, altrimenti potresti ritrovarti a discutere continuamente. Saturno amico dà una spintarella in avanti al lavoro.

Scorpione

Sono giorni che ti vedono sotto stress e per questo poco propenso al romanticismo. Eppure questo è un periodo favorevole per riavvicinarsi agli affetti e recuperare la serenità perduta. L’oroscopo di Paolo Fox per la prossima settimana ti consiglia di curare maggiormente le finanze.

Sagittario

Gli astri ti suggeriscono di non riversare lo stress di questi giorni nel rapporto di coppia. Dovresti impegnarti a trovare armonia in casa e non farti coinvolgere nelle discussioni. Occhio a chi tiene il piede in due scarpe, potrebbe trovarsi di fronte a molti problemi! In arrivo novità interessanti sul lavoro.

Capricorno

Prima di cominciare una nuova storia, l’oroscopo di Paolo Fox ti invita a riflettere un po’ di più. I Capricorno in coppia potrebbe ritrovarsi litigare con il partner a causa di problemi economici: siate cauti, perché molto presto la situazione si risolverà. Sul fronte lavorativo ci vuole ancora pazienza, ma i risultati stanno per arrivare.

Acquario

Se sei single dovresti lanciarti in una nuova conoscenza con fiducia. Le relazioni consolidate potrebbe avere qualche scontro legato alle preoccupazioni attuali, ma nulla di grave. Sul lavoro potresti aver vissuto un cambiamento improvviso che ti ha destabilizzato: sii forte e non mollare!

Pesci

Questo momento non è facile per te. Ti senti scoraggiato e sotto pressione per via delle circostanze attuali. Forse qualcuno soffre per la lontananza di un caro. Anche se la coppia vive dei momenti di crisi, l’oroscopo di Paolo Fox ti esorta a non mollare proprio adesso. Sul lavoro stai riguadagnando terreno.