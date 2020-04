Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 13 aprile 2020: le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

L’oroscopo di Paolo Fox di domani lunedì 13 aprile 2020. La Pasqua cede il passo a una nuova settimana di aprile, da trascorrere, per molti di noi, fra le mura di casa. Quale sarà lo stato d’animo che accompagnerà i primi 4 segni zodiacali? Lunedì sottotono per l’Ariete e il Toro. I Gemelli sono nostalgici, mentre ha bisogno di relax il Cancro. Ecco, nel dettaglio, l’oroscopo di Paolo Fox per questi segni.

Oroscopo Paolo Fox per domani lunedì 13 aprile 2020: Ariete

Questo lunedì di Pasquetta sarà particolare per tutti noi, perché non ci sarà la libertà solita di muoversi e spostarsi da casa. Ora questa libertà ti manca molto. L’oroscopo di Paolo Fox per domani ti invita a non scoraggiarti. Forse la Luna opposta ti renderà un po’ nervoso, ma presto Saturno e Venere saranno entrambi in buon aspetto e si concentreranno sui rapporti interpersonali.

Oroscopo Paolo Fox per domani lunedì 13 aprile 2020: Toro

Tu non vuoi proprio perdere del tempo prezioso, nemmeno ora! Ma hai Saturno contrario che potrebbe causare qualche fastidioso ritardo relativo a un progetto che hai in programma. In compenso la Luna è in posizione armonica e, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani potresti sfruttare questo lunedì per fare ordine nei tuoi sentimenti.

Oroscopo Paolo Fox per domani lunedì 13 aprile 2020: Gemelli

Le tue feste sono caratterizzate da un velo di malinconia. Forse pensi troppo a chi è lontano in questo momento o forse un problema famigliare. L’astrologo Paolo Fox ti esorta a non rattristirti troppo, perché Venere attiva ti regalerà grandi progetti sul fronte amoroso e affettivo.

Oroscopo Paolo Fox per domani lunedì 13 aprile 2020: Cancro

La Luna in conflitto non ti aiuta certo a passare le feste serenamente. Hai un oroscopo un po’ faticoso, domani in particolar modo rischierai di essere molto cupo, se non addirittura scontroso, in famiglia. Le stelle ti incoraggiano a usare la giornata per del sano relax, specie se hai trascorso i giorni precedenti a discutere su tutto.