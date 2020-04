Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 13 aprile 2020: le previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani lunedì 13 aprile 2020. Inizia una nuova settimana di aprile: quali novità vivranno i segni zodiacali? Nervosismo per il Leone e la Bilancia. Pasquetta all’insegna della tranquillità per la Vergine e lo Scorpione. Di seguito, le previsioni astrali di Paolo Fox per gli ultimi 4 segni dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox per domani lunedì 13 aprile 2020: Leone

Il suggerimento dell’oroscopo di Paolo Fox per domani è quello di non fare un passo azzardato. In questi giorni non sei tu a decidere e questo fatto di irrita parecchio. Anche se i guadagni sono scarsi ora, i progetti a lungo termine ti daranno dei buoni risultati.

Oroscopo Paolo Fox per domani lunedì 13 aprile 2020: Vergine

Nonostante le difficoltà attuali, tu, come tutti i segni di terra, hai una marcia in più che ti aiuta a superare questo periodo. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani la giornata sarà più tranquilla dei giorni passati. Preparati, perché sono in arrivo delle novità!

Oroscopo Paolo Fox per domani lunedì 13 aprile 2020: Bilancia

Molto probabilmente queste giornate di festa ti rendono triste, perché non puoi passarle vicino a chi ami. Il popolare astrologo di Rai2 ti invita a stare attenta, perché hai la Luna in opposizione. In questi giorni sei piuttosto innervosito, perché c’è qualcuno intorno a te che ti forzerebbe a fare cose che vuoi fare, ma senza rispettare i tuoi tempi.

Oroscopo Paolo Fox per domani lunedì 13 aprile 2020: Scorpione

Domani sarà una Pasquetta abbastanza serena, grazie alla Luna in buon aspetto. Se c’ qualcosa che ancora non mandi giù è il fatto di sentirti mancato di rispetto sul lavoro. Forse qualcuno ti ha messo da parte ingiustamente e tu proprio non lo digerisci.