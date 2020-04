L’astrologia può guidarti sulla strada del partner meglio adatto per te. In questo articolo ti aiuteremo a capire perché dovresti sposare un Bilancia: ecco tutte le risposte che possono esserti utili.

E’ amante della casa

Perché dovresti sposare un Bilancia? Perché nessuno come lui è un amante della casa. Difficilmente lascerebbe gli ambienti in disordine e, soprattutto, carenti di igiene. Un Bilancia ama la sua casa e la tiene con cura per il bene non solo suo ma di tutta la famiglia e del partner. Un Bilancia ti aiuterà a sbrigare le incombenze domestiche per ottenere il massimo dell’igiene e dello splendore, per assicurare il confort a sé e al compagno di vita. Difficilmente avresti il tuo compagno Bilancia fuori casa! Sarà sempre impegnato a realizzare qualcosa per migliorare l’aspetto domestico, soprattutto l’estetica degli ambienti di casa come lavoretti di bricolage o acquisto e posizionamento di mobili di classe.

E’ fedele

Se cerchi un compagno fedele con cui condividere la vita, dovresti sposare un Bilancia. Per un Bilancia il matrimonio è sacro anzi, il Bilancia crede proprio fermamente nel matrimonio in quanto sacramento da onorare e rispettare. Il Bilancia non metterebbe mai a repentaglio il suo matrimonio per piaceri effimeri e fugaci per cui puoi stare tranquilla: se hai avuto delusioni precedenti, se scegli un Bilancia non ne avrai più.

Ti comprerebbe sempre bei vestiti

La Bilancia è il segno dell’estetica. Un marito Bilancia ti comprerebbe sempre dei bei vestiti, per lui l’eleganza è importante come è fondamentale la cura di se stessi. I Bilancia sono attratti dal bello: se sei una donna attraente i Bilancia ti terranno sempre su un piedistallo, se le tue qualità vertono più sull’aspetto interiore, i Bilancia non mancheranno di aiutarti a farle trasparire anche all’esterno.

E’ una persona seria

Un Bilancia è fondamentalmente una persona seria a cui si può accordare fiducia per cui è pienamente capace di portare avanti un rapporto serio e importante come il matrimonio. Se cerchi una persona seria con cui spendere il tuo tempo, se cerchi una relazione da portare avanti non soltanto per una sera, dovresti sposare un Bilancia. Si tratta infatti di uno dei segni dello zodiaco portato alle responsabilità e a compiere questo compito anche per lungo tempo. Sui Bilancia si può fare senza dubbio affidamento quando le cose si fanno serie. La fuga è una cosa che non fa o che raramente contempla, a meno che non si trovi non a suo agio nel rapporto. In questo caso però, a differenza di un insano Vergine che sceglierà la fuga senza spiegazioni, un Bilancia ti esporrà le sue ragioni e non lascerà mai la situazione in sospeso.