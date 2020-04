Le stelle possono aiutarci a scoprire anche i lati più nascosti del carattere e degli atteggiamenti di ognuno dei dodici segni dello zodiaco. In proposito in questo articolo scoprirai cinque cose che non sai di un Sagittario: ecco quali sono.

1. E’ bugiardo

La prima delle cinque cose che non sai di un Sagittario è che è un po’ bugiardo. Il Sagittario non è molto portato a mentire, incespica, si contraddice, diventa rosso e suda. Lo scoprirebbe persino un bambino! Diciamo che è più bravo a non mantenere le promesse e inventa frottole per giustificare le sue mancanze. Questo atteggiamento si rivela problematico in campo sentimentale perché il Sagittario tende a conquistare la sua preda mentendo e promettendole mari e monti, cose che non pensa minimamente di realizzare.

2. Non riflette a dovere

La seconda delle cinque cose che non sai di un Sagittario è che non riflette a dovere prima di prendere le decisioni. Il Sagittario è troppo impulsivo, agisce senza pensare, non pensa alle controindicazioni che le situazioni possono avere. Le scelte avventate possono costare caro e la fretta è cattiva consigliera. Non sempre poi a una decisione affrettata si può rimediare.

3. E’ troppo ottimista

L’ottimismo è tipico del segno zodiacale del Sagittario. Ma come in tutte le cose della vita, va posto un limite anche all’essere ottimisti! Non è possibile vedere sempre il lato bello delle situazioni più negative, ciò porta a un’errata valutazione delle circostanze. Notare solo ed esclusivamente i lati positivi di un evento fa incorrere nel rischio di sottovalutare o di prendere sottogamba problematiche molto serie. Il Sagittario è troppo ottimista e dedito alla mera ricerca del vantaggio che può trarre dall’opportunità di turno. Questo atteggiamento alla lunga può essere controproducente.

4. Non ha limiti

La quarta delle cinque cose che non sai di un Sagittario è che non ha limiti. I nati sotto il segno del Sagittario sono irruenti, parlano a sproposito, badano poco all’opinione di chi hanno di fronte o di cosa suscitano in loro. Il Sagittario non pensa alle conseguenze delle sue azioni e dovrebbe magari imporsi più limiti per quanto riguarda l’agire quotidiano.

5. E’ vanitoso

Il Sagittario è fondamentalmente un po’ vanitoso. Si compiace di se stesso ed è un po’ narcisista. Gli piace piacere, cura il suo aspetto interiore ed esteriore, spinto soprattutto dalla voglia di conquistare più prede possibili per essere oggetto di contesa multipla. Le persone nate tra il 22 Novembre e il 23 Dicembre tengono molto al proprio stile di vita, curano particolarmente l’alimentazione mantenendo una dieta sana ed equilibrata, evitano i vizi del fumo e dell’alcol, fanno sport e palestra per mantenersi in forma. Il Sagittario in questi atteggiamenti si distingue per essere il vero salutista dello zodiaco.