CORONAVIRUS – Bollettino 13 Aprile – FOTO

Bollettino Coronavirus 13 Aprile. Andiamo anche oggi a vedere insieme quali sono i dati del bollettino della Protezione Civile che verrà emesso intorno alle ore 18, così come avviene ogni giorno.

Secondo gli ultimi dati i contagi totali sono 156.363. I ricoveri invece sono 27.847 mentre in terapia intensiva si trovano 3.343 pazienti. Gli attuali positivi in tutta Italia sono 102.253. Arrivano quasi a 20 mila i morti, che adesso sono 19.899 mentre i guariti sono 34.211.

Bollettino 13 Aprile – DATI UFFICIALI

Come ogni pomeriggio, anche oggi intorno alle 18:00 sarà emesso il bollettino della Protezione Civile che informerà i cittadini su tutte le novità provenienti dall’emergenza coronavirus.

