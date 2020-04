Stasera in TV – Programmazione Mediaset – 13 Aprile

Buongiorno e buona pasquetta a tutti dalla nostra rubrica Stasera in TV. Ecco a voi la programmazione Mediaset di questa insolita serata di pasquetta.

Programmazione TV – Rete4 & Canale5 – 13 Aprile

Su Rete4 alle 21.20 torna il nuovo programma dedicato alla politica Quarta Repubblica, condotto da Nicola Porro. Serata inedita su Canale5 con Speciale Rock Economy. Si tratta della replica del concertone di Adriano Celentano, andato in scena all’arena di Verona l’8 e il 9 ottobre 2012.

Programmazione TV – Italia1 -13 Aprile

Grande appuntamento su Italia1, che trasmetterà il primo capitolo della famosissima saga dedicata ai dinosauri, prodotta da Steven Spielberg, Jurrasic Park. Un multimiliardario si appresta a inaugurare il piu’ eccitante zoo del mondo: ha ricreato per clonazione i dinosauri in un’isola dei Caraibi. Ma mentre alcuni invitati, compresi due bambini, sono in visita, un tecnico sabota i sistemi di sicurezza e i lucertoloni ne combinano di cotte e di crude. Quando si riesce a riprendere in mano la situazione, il proprietario decide di non farne piu’ nulla.

Programmazione TV – La5 & Canale20 – 13 Aprile

Su La5 ci sarà il film drammatico Rosamunde Pilcher: Vicini Inaspettati. Sarah e Michael, una coppia di ragazzi australiani in crisi dopo la perdita del loro bambino, decidono di scambiare la casa a Melbourne con una in Cornovaglia. Invece, su Canale20 andrà in onda il film Hitman – L’Assassino. Tratto dall’omonimo gioco per console, l’agente 47, un sicario, e’ in grado di portare a compimento le esecuzioni commissionategli senza lasciare alcune traccia dietro di se’. Incaricato di eliminare il presidente russo, come da copione viene incastrato e dovra’ poi vendicarsi dei suoi stessi committenti.