Stasera in TV – Programmazione Rai – 13 Aprile 2020

Buongiorno e buona pasquetta a tutti. Pasquetta ovviamente insolita, passata in casa causa coronavirus. Speriamo di migliorare la giornata guardando qualcosa di interessante in TV.Per la nostra rubrica Stasera in tv, andiamo a vedere la programmazione Rai di lunedi 13 aprile.

Programmazione TV – Rai1 – 13 Aprile

Su Rai1 solito appuntamento del lunedì sera con Il Commisario Montalbano – Il Gatto e il Cardellino. In questa puntata, nel paese di Vigata, si susseguono una serie di scippi dalle modalità a dir poco anomale. Intanto Ignazio Coglitore, uomo fanatico ed integralista, ha quasi distrutto il pronto soccorso dell’ospedale di Vigata dopo aver saputo che sua figlia Mariuccia è incinta. Come se non bastasse, uno stimato ginecologo, il dottor Landolina, scompare dopo essere andato a pesca.

Programmazione TV – Rai2 & Rai3 – 13 Aprile

Su Rai2 torna lo show condotto da Stefano De Martino Stasera Tutto è Possibile. Mentre su Rai3, andrà in onda il programma Report – Il Costo della Carne. Tema della puntata la carne, é l’impatto ambientale della produzione di carne.

Programmazione TV – Rai4 & Rai5 -13 Aprile

Su Rai4, alle 21.20 torna la serie TV Siren con gli episodi 11 e 12 della seconda stagione. Su Rai5 invece, ci sarà un documentario dedicato agli Ebrei, intitolato Ritratto di Ferrara Ebraica.Una comunità dal passato glorioso, un museo, il Museo dell’ebraismo italiano e della Shoah, che rilancia il valore della cultura ebraica in Italia, una narrazione commossa, perché la Giornata della Memoria sia occasione di ricordo della vitalità culturale e umana di una minoranza importante per il nostro Paese