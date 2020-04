Oroscopo Paolo Fox domani mercoledì 15 aprile 2020: le previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani mercoledì 15 aprile 2020. Ci lasciamo le feste pasquali alle spalle e continuiamo la settimana: come sarà questo mercoledì per i 4 segni centrali dello zodiaco? Malumore per il Leone e lo Scorpione, mentre la Vergine e la Bilancia riconquistano terreno. Di seguito, l’oroscopo di Paolo Fox, nel dettaglio, per domani.

Oroscopo Paolo Fox per domani mercoledì 15 aprile 2020: Leone

Sii prudente: questa è la raccomandazione delle stelle per domani e dopo domani. L’oroscopo di Paolo Fox, infatti, indica la possibilità di sentirti molto agitato, per via di Marte e della Luna in opposizione. Prova a sfruttare mercoledì e giovedì prossimo per alleggerirti di qualche fardello, senza però importi con prepotenza sugli altri.

Oroscopo Paolo Fox per domani mercoledì 15 aprile 2020: Vergine

È ora di rimboccarsi le maniche e cominciare a ricostruire quello che hai perso questo mese. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox tu avrai una marcia in più rispetto a molti altri e troverai qualche idea che ti aiuterà a risolvere un problema lavorativo o personale. In amore, domani, dovrai essere cauto, specialmente se sta mantenendo il piede in due scarpe!

Oroscopo Paolo Fox per domani mercoledì 15 aprile 2020: Bilancia

Ti lasci alle spalle 48 ore da dimenticare, ma secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani e giovedì ti verrà restituita una bella dose di forza. Negli ultimi tempi il tuo lavoro ha funzionato in modo intermittente e ora senti forte il bisogno di più sicurezza e continuità.

Oroscopo Paolo Fox per domani mercoledì 15 aprile 2020: Scorpione

L’astrologo Paolo Fox ti esorta domani e giovedì ad agire con cautela, perché ti sentirai particolarmente nervoso in famiglia. Forse non sei stato trattato come avresti voluto o c’è qualcuno che non riconosce il tuo valore, fatto sta che mercoledì sarai da avvicinare con i guanti di velluto.