Oroscopo Paolo Fox domani mercoledì 15 aprile 2020: le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Eccoci, puntuali, con l’oroscopo di Paolo Fox per domani mercoledì 15 aprile 2020. Curiosi di scoprire come procederà la settimana per i segni zodiacali? Giornata di incertezze per il Sagittario, mentre il Capricorno e l’Acquario progettano per il futuro. Problemi in amore per i nati in Pesci. Di seguito, l’oroscopo di Paolo Fox per gli ultimi 4 segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox per domani mercoledì 15 aprile 2020: Sagittario

Hai la mente in fermento, impegnata a progettare il prossimi viaggio, chissà, forse per la prossima estate. Infatti l’oroscopo di Paolo Fox anticipa per te un agosto molto interessante. Domani Venere disarmonica ti renderà piuttosto insicuro e pretenzioso in amore e nelle amicizie.

Oroscopo Paolo Fox per domani mercoledì 15 aprile 2020: Capricorno

Poniti degli obiettivi da realizzare in amore, anche se adesso ti appaiono distanti! Non è facile vivere in quarantena, ma tu sei un segno che riesce a progettare anche in un momento di restrizioni come questo. L’oroscopo di Paolo Fox ti invita domani a pensare a nuove situazioni in vista dell’estate e dell’autunno.

Oroscopo Paolo Fox per domani mercoledì 15 aprile 2020: Acquario

La Luna e Marte nel segno ti renderanno elettrico domani. L’oroscopo di Paolo Fox ti conferma il bisogno di cambiare la tua vita, per fare scelte che ti faranno sentire più felice. Saturno spinge affinché tu muova il primo passo in direzione di questa trasformazione.

Oroscopo Paolo Fox per domani mercoledì 15 aprile 2020: Pesci

Domani vivrai dei momenti di grande insicurezza in amore. Il popolare astrologo di Rai2 indica delle difficoltà con il partner: non è la persona affidabile di cui avresti bisogno. Ma, in fondo, tu tendi a innamorarti molto spesso di persone complicate, se non addirittura ambigue, per poi ritrovarti a soffrire.