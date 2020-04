Ricetta Primo – Pappardelle all’agnello

Ti è avanzata della carne d’agnello, perfetta per preparare il tuo piatto di pappardelle all’agnello, un ricetta classica del periodo pasquale, da leccarsi i baffi.

INGREDIENTI

300 g pappardelle

1/2 cosciotto d’Agnello

1 cipolla

1 spicchio d’Aglio

timo

80 ml di Vino bianco

olio extravergine d’oliva

sale

pepe

PREPARAZIONE

Inizia col tritare la cipolla , lo spicchio d’aglio e falli dorare in padella con un filo d’olio, adesso aggiungi l’agnello se non è già cotto, togli le ossa e fai rosolare per bene, aggiungi il vino bianco, il timo, e condisci con sale e pepe, a tuo piacimento.

Metti un poco di acqua per cucinare la carne. Nel mentre puoi preparare l’acqua per cucinare la pasta, scolala al dente ed aggiungila in padella con la carne. Mescola per bene, le pappardelle all’agnello sono pronte.