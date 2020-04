Stasera in TV – Programmazione Mediaset – 14 Aprile

Bentrovati con la nostra rubrica Stasera in TV. Serata ricca di eventi e film nella programmazione Mediaset. Andiamo a vedere nel dettaglio la programmazione dei maggiori canali per questo 14 Aprile.

Programmazione TV – Rete4 & Canale5 – 14 Aprile

Su Rete4 andrà in onda il programma condotto da Mario Giordano Fuori Dal Coro. Mentre su Canale5 ci sarà il film Animali Fantasti E Dove Trovarli, una sorta di prequel della saga di Harry Potter. New York, 1926. Il magizoologo Newt Scamander sbarca in citta’ insieme a numerose creature fantastiche racchiuse in una magica valigia. La loro fortuita liberazione da parte del babbano Jakob Kowalski portera’ numerosi guai in una New York gia’ in subbuglio: una forza misteriosa porta caos.

Programmazione TV – Italia1 – 14 Aprile

Su Italia1 andrà in onda il film campione d’incassi Il Ciclone, con protagonista il grande Leonardo Pieraccioni. Il film è stato un campione d’incassi ( ai tempi , oltre 75 Miliardi di vecchie Lire). Successo che bissa i risultati del precedente ” I Laureati ” di Pieraccioni. Film che vede come protagonista una compagnia di ballerine spagnole di flamenco, rimaste a piedi, trova ospitalità presso la famiglia Quarini, in uno splendido casolare della campagna toscana. La quotidianità della vita di provincia , mossa dal suo scorrere lento , viene sconvolta dalla vivacità di queste ragazze solari e dalla mentalità molto aperta.

Programmazione TV – La5 & Canale20 – 14 Aprile

Su La5 andrà in onda il film Ride, commedia Canadese del 2014. Mentre su Canale20 ci sarà il film Next, pellicola di fantascienza con protagonista Nicolas Cage.