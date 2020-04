Stasera in TV – Programmazione Rai – 14 Aprile 2020

Bentrovati con la nostra rubrica Stasera in TV. Serata ricca di film e intrattenimento sui canali Rai. Ecco a voi la programmazione Rai dei maggiori canali, di questa sera 13 Aprile.

Programmazione TV – Rai1 – 14 Aprile

Su Rai1 alle 21.25 andrà in onda uno speciale dedicato al Il Volo – Un’Avventura Straordinaria.Speciale di Rai1 dedicato al trio pop-lirico di successo internazionale formato dai giovanissimi Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble.

Programmazione TV – Rai2 & Rai3 – 14 Aprile

Su Rai2 torna il reality Pechino Express – Le Stagioni dell’Oriente, condotto da Costantino Della Gherardesca. Mentre su Rai3, potrete vedere il programma a cura di Bianca Berlinguer Cartabianca, che ovviamente dedicherà la sua serata al covid-19.

Programmazione TV – Rai4 & Rai5 – 14 Aprile

Serata movimentata su Rai4 con il film d’azione Il Giustiziere Della Notte, con protagonista Bruce Willis. Paul Kersey ( Bruce Willis) e’ un architetto cui alcuni balordi, penetrati nella sua abitazione, uccidono la moglie e violentano la figlia. Nell’animo dell’uomo esplodera’ un furore vendicativo che si rivolgera’ verso chiunque ai suoi occhi rappresenti un pericolo per la societa’. Prende l’abitudine di girare armato in luoghi pericolosi e nel cuore della notte. Su Rai5 invece, andrà in onda la commedia francese Parliamo Delle Mie Donne.Per riconciliarsi con le sue quattro figlie, avute da quattro donne diverse, Jacques, famoso fotografo di guerra e simpatica canaglia, asseconda una messinscena escogitata dal suo amico Frédéric. Le conseguenze saranno sconvolgenti