Film Stasera in Tv – Capodanno a New York – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Capodanno a New York. Produzione statunitense del 2011, vede la partecipazione di un cast stellare (tra gli altri Halle Berry, Jessica Biel, Hilary Swank, Sarah Jessica Parker, Robert De Niro, Josh Duhamel, Zac Efron, Ashton Kutcher, Michelle Pfeiffer, Jim Belushi, Sofia Vergara) in una commedia romantica corale che affronta la sera della vigilia del nuovo anno in una Grande Mela nel pieno del suo splendore. Il film è realizzato dai creatori di “Se Scappi ti sposo”, e con lo stesso regista di “Pretty Woman”. Sebbene sia stato ideato dagli stessi produttori del film Appuntamento con l’amore e ne condivida anche genere e alcuni membri del cast, non ne costituisce un sequel: storie e personaggi sono completamente diversi. Può essere un buon film in questo momento, perché celebra l’amore, la speranza, il perdono, le seconde possibilità e le ripartenze.

Capodanno a New York – Trama

La sera della vigilia di Capodanno a New York si incrociano le storie di tante persone, tutte alle prese con situazioni sentimentali complesse: dalle più felici alle più delicate. C’è chi vuole far nascere il “primo bambino del 2012”, e chi ha voglia di tornare dal proprio padre, prima che sia troppo tardi, per vedere per l’ultima volta assieme la sfera di Times Square scendere seguendo il conto alla rovescia della fine dell’anno. Tra questi due estremi della vita, storie d’amore, di riconciliazione e di scoperta delle possibilità che offre la vita si alternano in una commedia corale, romantica, in cui tutti i personaggi sono legati da rapporti di amicizia o conoscenza. In attesa del nuovo anno…

Capodanno a New York – Trailer Video

Capodanno a New York – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso sul canale Mediaset La5 (canale 30 del digitale terrestre) alle ore 21.10 di oggi, 15 Aprile 2020. La programmazione di La5 lo prevede al termine della replica di Uomini e Donne.