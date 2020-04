Le stelle possono aiutarci a capire i gusti personali di ciascuno dei segni zodiacali, anche per quello che riguarda i gusti sulla tavola. In questo articolo scoprirai la bevanda preferita di un Cancro: ecco qual è.

Il Cancro e la tavola

Il Cancro a tavola è principalmente un salutista che ama i cibi sani e preferisce cucinare per essere sicuro che gli alimenti siano utilizzati adeguatamente, che le dosi siano corrette e che i sapori siano di suo gradimento. Il Cancro ama i cibi caldi, non sopporta tutto ciò che è freddo, non gradisce nemmeno le bevande ghiacciate!

In tema di bevande dunque quelle che il Cancro gradisce maggiormente sono quelle calde e tra queste ovviamente rientra la sua preferita. Volete scoprire qual è? Proseguite la lettura di questo articolo.

La bevanda preferita del Cancro

La bevanda preferita di un Cancro, ecco qual è: è il tè. Il Cancro, tipo freddoloso, ama il tè perché gli infonde calore e benessere soprattutto quando le giornate sono fredde. Il tè stimola la diuresi e quando è aggiunto di altri ingredienti apporta maggiori benefici all’organismo. Questo il salutista Cancro lo sa bene e preferisce il suo tè con il limone, potente disinfettante dalle proprietà antibatteriche.

Il Cancro è attento anche agli stimolanti del sistema nervoso di cui non ha bisogno essendo lunatico! Per cui gradisce molto il tè deteinato, che fa bene al cuore e anche alla linea, perché ha un effetto depurativo e digestivo.

Al Cancro piace molto anche aggiungere il latte al tè. Il tè con il latte è proprio di gradimento per il Cancro che, quando vuole variare, omette il limone e aggiunge una goccia della bevanda più consumata al mondo. Il latte è a tutti gli effetti un alimento completo, essenziale per la crescita dei bambini ma necessario anche agli adulti e il Cancro conosce bene i benefici del latte per cui lo aggiunge anche al suo tè.

Sembra proprio che il tè piaccia in tutte le sue forme al Cancro ma in realtà non è così. Tè al limone, tè deteinato e tè con il latte sono infatti le varianti che più gradisce del tè classico, la bevanda preferita del Cancro. Ma i nati tra il 21 Giugno e il 22 Luglio non gradiscono invece le varianti tipicamente speziate o fruttate, di origine orientale o non comune del tè. Ad esempio i nati sotto il segno del Cancro non sono particolarmente interessati al tè verde, nonostante le proprietà dimagranti su cui per altro hanno dubbi, al tè nero, al te alla menta e alle diverse e differenti varianti di tè alla frutta come i tè all’arancia o ai frutti rossi. Il Cancro ama il tè ma preferisce sempre restare sul classico.