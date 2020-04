Oroscopo Paolo Fox domani giovedì 16 aprile 2020: le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

L’oroscopo di Paolo Fox per domani giovedì 16 aprile 2020. Curiosi di conoscere tutte le anticipazioni astrali per la giornata di domani? Bella carica di energia per l’Ariete, Toro già di corda. Momento di revisioni per i Gemelli e il Cancro. Ecco, nel dettaglio, l’oroscopo di Paolo Fox per i primi 4 segni dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox per domani giovedì 16 aprile 2020: Ariete

Tre giganti come Mercurio, la Luna e il Sole sono dalla tua parte per farti vivere la giornata di domani al meglio. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox avrai una bella dose di energia in più. Unico consiglio: stai attento al lavoro e alle tue finanze, perché le novità che vedi all’orizzonte non saranno realizzabili subito. Dovrai aspettare ancora un po’.

Oroscopo Paolo Fox per domani giovedì 16 aprile 2020: Toro

Adesso hai bisogno di maggior riposo. L’oroscopo di Paolo Fox per domani ti suggerisce di gestire con prudenza le questioni relative alla casa e ai soldi, perché questo momento è un po’ critico per te. Le coppie che avevano un progetto importante in cantiere, dovranno per forza di cosa, rimandarlo ai mesi successivi.

Oroscopo Paolo Fox per domani giovedì 16 aprile 2020: Gemelli

Se hai pensato che il tuo lavoro potesse compensare per la mancanza di un punto di riferimento amoroso, ora dovrai ricrederti. Il consiglio che ti dà l’oroscopo di Paolo Fox è quello di iniziare, da domani, a riconsiderare la casa e la famiglia. Prova a dedicare più tempo a te stesso e alle persone che ami.

Oroscopo Paolo Fox per domani giovedì 16 aprile 2020: Cancro

Ora dovresti rilassarti un po’ di più e staccare la spina. L’astrologo Paolo Fox annuncia Saturno in buon aspetto domani: un fermo invito a rivedere la tua vita e, in particolare i progetti che procedono e quelli fermi. In questo momento stai aiutando qualcuno economicamente, ma a breve inizierà a pesare sulle tue finanze.