Oroscopo Paolo Fox domani giovedì 16 aprile 2020: le previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di domani giovedì 16 aprile 2020. Curiosi di scoprire le novità che coinvolgeranno i 4 segni centrali? Giovedì stressante per il Leone. Conflitti nell’aria per la Bilancia e lo Scorpione, mentre per la Vergine giornata al top. Vediamo meglio le previsioni astrali per domani tratte dall’oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox per domani giovedì 16 aprile 2020: Leone

Domani, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, bisognerà trattarti con i guanti di velluto, altrimenti per un niente potresti saltare come un grillo. Giovedì 16 e venerdì 17 saranno due giornate piuttosto stressanti. Le stelle ti invitano ad avere più comprensione verso chi ti è vicino.

Oroscopo Paolo Fox per domani giovedì 16 aprile 2020: Vergine

Per te continua questo 2020 caratterizzato da grandi rivoluzioni ed emozioni intense. In questo momento così duro, tu potresti perfino trovare nuove idee, per cambiare un aspetto della tua vita. Forse avrai voglia di rinunciare a qualcosa adesso. L’astrologo Paolo Fox ti avverte: può capitare che il partner o la tua famiglia non capiscano fino in fondo le tue motivazioni.

Oroscopo Paolo Fox per domani giovedì 16 aprile 2020: Bilancia

Questo periodo è determinante per la tua sfera sentimentale. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani avrai il Sole e Mercurio dissonanti: potresti vivere dei conflitti causati dalle aspettative degli altri che cozzeranno con ciò che tu desideri per te stesso. Il consiglio degli astri: fai, se puoi, soltanto ciò che ti piace. Attento, però, a non chiuderti a riccio, domani e venerdì!

Oroscopo Paolo Fox per domani giovedì 16 aprile 2020: Scorpione

Ogni tanto, soprattutto quando ti senti offeso, decidi di sparire del tutto e non rispondere più a nessuno. Stacchi il cellulare, ti defili dai social e tanti saluti! Ma l’oroscopo di Paolo Fox per domani ti incoraggia a non sottovalutare la grande carica di energia che fa capolino dentro di te, anche nei momenti più difficili.