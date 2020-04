Ricetta Dolce – Torta al Pan d’Aarancio

By

La torta pan d’arancio è un dolce composto dagli agrumi, ideale per chi ama, i sapori della frutta come l’arancia. La ricetta che ti proponiamo, è una ricetta per realizzare un dolce facile nel suo impasto e sfizioso da degustare. Segui tutti gli step.

INGREDIENTI

Arance 2

Gocce di cioccolato 60 g

Farina 300 g

Zucchero 300 g

Latte 100 g

Olio di semi di girasole 100 g

Uova 3

Lievito in polvere per dolci 16 g

Marmellata di arance q.b.

PREPARAZIONE

Sbuccia le arance, e tagliale a quadretti; in una ciotola a parte setaccia la farina ed aggiungi lo zucchero già frullato con le uova, poi il latte, l’olio, l’arancia tagliata ed infine il lievito per dolci, frulla con le fruste elettriche per 10 minuti.

Aggiungi le gocce di cioccolato o taglia del cioccolato a scaglie, devi amalgamare il composto usando un mestolo o una spatola. Versa il composto in uno stampo ed inforna a 180° per 1h ora circa.

Quando sarà cotta, esci la torta dal forno e spalmi sopra la marmellata di arance.