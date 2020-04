Stasera in TV – Programmazione Mediaset – 15 Aprile 2020

Buongiorno a tutti i lettori della nostra rubrica Stasera in TV. Anche questa sera avremo una programmazione molto ricca di film ed eventi. Andiamo a vedere la programmazione Mediaset di mercoledí 15 aprile.

Programmazione TV – Rete4 & Canale5 – 15 Aprile

Su Rete4 andrà in onda alle 21.20 una puntata del programma dedicato alla politica Stasera Italia. Mentre su Canale5 ci sarà la replica del reality show Tu Si Que Vales, dove artisti e sportivi di ogni disciplina si sottopongono al giudizio di Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari e di una giuria popolare, formata da cento elementi.

Programmazione TV – Italia1 – 15 Aprile

Torna su Italia1 il secondo capitolo della saga dedicata ai dinosauri, Jurassic Park: Il Mondo Perduto.I dinosauri, rinchiusi nel Jurassic Park erano fuggiti seminando il panico. Ora un gruppo di scienziati capitanati dal dottor Malcolm, dal documentarista Owen, dalla paleontologa Harding e dalla specialista Car sta verificando che cosa possa essere successo.

Programmazione TV – La5 & Canale20 – 15 Aprile

Su La5 andrà in onda la commedia americana Capodanno a New York.Capodanno a New York celebra l’amore, la speranza, il perdono, le seconde possibilita’ e le ripartenze, in storie intrecciate tra impulso e promesse della citta di New York nella notte piu’ splendente dell’anno.Mentre su Canale20 andrà in onda il telefilm Lucifer, con l’episodio 23 della terza stagione, intitolato La Quintessenza dei Deckerstars.