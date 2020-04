Stasera in TV – Programmazione Rai – 15 Aprile 2020e

Buongiorno a tutti i lettori della nostra rubrica Stasera in TV. Continua la quarantena,e fortunatamente le varie programmazioni sono diventate molto interessanti.Oggi andiamo a vedere la programmazione Rai di mercoledì 15 Aprile.

Programmazione TV – Rai1 – 15 Aprile

Su Rai1 andrà in onda la prima prima puntata del nuovo programma di Alberto Angela, Meraviglie – La Penisola dei Tesori. In questa prima puntata, si partirà da Capri, un’isola dove si sono intrecciati i miti greci e la storia romana. Poi saremo al Palazzo Reale di Torino, il luogo dove si sono svolti incontri e sono state prese decisioni che hanno scandito la storia dell’Unità d’Italia. Ultima tappa sarà Roma, tra le sue fontane e acquedotti.

Programmazione TV – Rai2 &a Rai3 – 15 Aprile

Su Rai2 alle 21.20 ci sarà la quarta puntata della miniserie Maltese Il Romanzo Del Commissario. Rai3 trasmetterà una nuova puntata del programma cult Chi L’ha Visto.

Programmazione TV – Rai4 @ Rai5 – 15 Aprile

Su Rai4 andrá in onda il thriller Unthinkable – Gli Ultimi Sopravvissuti.Mentre la Svezia è sotto assedio, attaccata da una misteriosa milizia, Alex, appena tornato nella città in cui è cresciuto, dovrà battersi per la sopravvivenza, riconciliarsi con suo padre e ritrovare Anna, il suo amore di gioventù. Su Rai5 andrà in onda l’opera musicale targata Giuseppe Verdi Attila.