Film Stasera in Tv – Captain America: Civil War – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Captain America: Civil War. Produzione statunitense del 2016, il filme è basato sull’omonimo personaggio dei fumetti Marvel Comics. Questo film è il sequel di Captain America: The Winter Soldier, ed è anche il tredicesimo film del Marvel Cinematic Universe. Il film è prodotto dai Marvel Studios e scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely. La pellicola è anche un adattamento parziale del crossover a fumetti Civil War di Mark Millar. Cast importante per un altro film corale della serie Avengers che ha Captain America come protagonista principale.

Captain America: Civil War – Trama

Steve Rogers e gli Avengers sono costretti ad affrontare i danni collaterali causati dalla loro lotta per proteggere il mondo. Dopo che la città di Laos, in Nigeria, viene colpita dall’ennesimo incidente internazionale che vede coinvolti gli Avengers, le pressioni politiche chiedono a gran voce un sistema di responsabilità e un consiglio d’amministrazione che decida quando richiedere l’intervento del team. Questa nuova dinamica divide gli Avengers che, al tempo stesso, tentano di proteggere il mondo da un nuovo e malvagio avversario.

Captain America: Civil War – Trailer Video

Captain America: Civil War – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: Captain America: Civil War

Genere: Azione

Durata: 2h 35m

Anno: 2016

Paese: USA

Regia: Joe Russo, Anthony Russo

Cast: Chris Evans, Robert Downey jr., Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Anthony Mackie, Paul Bettany, Jeremy Renner, Don Cheadle, Elizabeth Olsen, Chadwick Boseman, Emily VanCamp, Daniel BrÜhl, Frank Grillo, William Hurt, Martin Freeman, Tom Holland

Captain America: Civil War – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso su Rai 2 (canale 2 del digitale terrestre, anche 502 in HD) alle ore 21.20 di oggi, 16 Aprile 2020. La programmazione di Rai 2 lo prevede al termine della rubrica TG2 Post che segue il telegiornale della sera.