Oroscopo internazionale Rob Brezsny dal 16 al 22 aprile 2020: le previsioni per tutti i segni zodiacali

Torniamo, puntuali come ogni giovedì, con l’oroscopo internazionale di Rob Brezsny per la settimana che va dal 16 al 22 aprile 2020. Aprile prosegue, tra nuove misure restrittive e notizie di cronaca che ci fanno sperare in una superamento prossimo di questa emergenza. Vediamo, nel frattempo, cosa preannunciano le stelle per la prossima settimana. Di seguito, vi proponiamo le previsioni liberamente tratte dall’oroscopo di Rob Brezsny pubblicato sul sito Internazionale.it.

Ariete

Il consiglio che ti dà l’oroscopo di Rob Brezsny è quello di iniziare a costruire un nuovo progetto in questi giorni, nel settore in cui sei specializzato, per avere risultati assicurati entro l’anno.

Toro

Dovresti approfittare della prossima settimana per riposare un po’. Prenditela comoda e stacca la spina dai pensieri quotidiani: questo tempo di relax potrebbe avere risvolti molto produttivi.

Gemelli

Secondo l’astrologo americano Rob Brezsny i sogni che farai durante le prossime notti potranno rivelarti intuizioni molto utili per la tua vita futura. Tieni carta e penna sul comodino e appunta tutti i sogni che ricordi!

Cancro

Le stelle ti incoraggiano a defilarti, per qualche tempo, dallo stress dei problemi di tutti i giorni, per ritagliarti uno spazio più piacevole rilassato, tutto per te. Prendersi una pausa delle volte è vitale.

Leone

Questa emergenza che stiamo vivendo dovrebbe spronarti a immaginare per te un futuro diverso, più promettente. Sforzati di uscire dalla tua zona di comfort ed esplorare terre ancora sconosciute. Non darti limiti!

Vergine

Cerca di mantenere la tranquillità anche durante queste giornate piuttosto turbolente e lascia andare, senza cedere alla tentazione di voler controllare sempre tutto. Se saprai scorrere con la corrente potrai mantenere la tua naturale forza interiore.

Bilancia

L’oroscopo internazionale di Rob Brezsny ti esorta ad ascoltare, nelle prossime settimane, il tuo intuito prima di muoverti di fronte alle diverse situazioni. Saprà suggerirti la giusta reazione emotiva da avere.

Scorpione

La prossima settimana dovrebbe servirti a fare delle profonde considerazioni sulla tua vita. C’è qualcosa, un aspetto o un ruolo in particolare, che ami molto ma per cui paghi un prezzo troppo elevato? Merita davvero questo sforzo da parte tua! Pensaci!

Sagittario

Il suggerimento dell’oroscopo di Rob Brezsny per la prossima settimana è quello di avvicinarti al mondo spirituale. Prova e creare dei rituali per te importanti da onorare ogni giorno, contatta quegli spazi sacri dentro te stesso che ti nutriranno di rinnovata energia.

Capricorno

È arrivato il momento di gettare le basi per i progetti che vorrai realizzare in futuro. L’astrologo Rob Brezsny ti invita a non aspettare oltre, a programmare i prossimi passi, perché i tempi sono maturi.

Acquario

Nelle prossime settimane la vita sentimentale sarà al centro della vostra quotidianità. Il consiglio degli astri è quello di avvicinare persone adulte, che assumano sul ruolo simbolico del padre. Potrebbero rivelarsi delle relazioni molto promettenti.

Pesci

Dovresti impegnarti a fare maggiore chiarezza dentro te stesso. Cosa desideri davvero per essere felice? Sei capace di chiederlo con onestà e trasparenza a chi ti è vicino? Rob Brezsny ti invita a rispondere a queste domande con sincerità.