Oroscopo Paolo Fox domani venerdì 17 aprile 2020: le previsioni per Leone, Vergine, BIlancia e Scorpione

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani venerdì 17 aprile 2020. Ti avviciniamo sempre id più a questo fine settimana, che porterà molte novità ai segni dello zodiaco. Che stato d’animo accompagnerà i segni centrali questo venerdì? Giornata giù per il Leone e lo Scorpione. In arrivo nuove soddisfazioni per la Vergine, mentre la Bilancia dovrà usare prudenza in amore. Di seguito, l’oroscopo di Paolo Fox, per la giornata di domani.

Leone

Domani, l’oroscopo di Paolo Fox anticipa un venerdì un po’ fiacco, sia dal punto di vista fisico che psicologico. Evita, se puoi, i contrasti e tieni a freno la lingua, altrimenti potresti dire cose di cui ti pentiresti! Non ti scoraggiare, perché da domenica ricomincerà il tuo recupero.

Vergine

Nonostante il periodo complicato che stiamo vivendo, questo 2020 ti regalerà ancora molte soddisfazioni. L’oroscopo di Paolo Fox per domani ti esorta a restare equilibrato e propositivo, perché anche di fronte alle difficoltà più insidiose, tu saprai trovare la soluzione più efficaci.

Bilancia

Ti lasci alle spalle un inizio settimana piuttosto confuso e ti avvicini al prossimo weekend con più serenità. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox sarà un fine settimana interessante, perché farà riemergere delle piccole verità ed emozioni da gestire con molta prudenza. In amore sarai sostenuto da Venere, Saturno e Marte, mentre è il lavoro a renderti ancora nervoso. Probabilmente non hai ricevuto il trattamento che ritenevi opportuno.

Scorpione

Domani il tuo oroscopo ti invita a rimanere calmo. In questi giorni sei molto arrabbiato; forse qualcuno ti ha messo duramente alla prova e tu hai vissuto le ore passate nell’agitazione e nel caos più totale. Il consiglio che ti dà Paolo Fox è quello di concentrare tutte le tue energie su domenica prossima.