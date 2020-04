Stasera in TV – Programmazione Mediaset – 16 Aprile 2020

Buongiorno e bentrovati con la nostra rubrica Stasera in TV. Serata ricca di film e intrattenimento. Andiamo a vedere nel dettaglio la programmazione Mediaset di questo giovedì 16 aprile.

Programmazione TV – Rete4 & Canale5 – 16 Aprile

Su Rete4 alle 21.20 torna l’approfondimento giornalistico condotto da Paolo Del Debbio Diritto e Rovescio. Mentre su Canale5 continua la saga dedicata al pirata Jack Sparrow, con Pirati dei Caraibi – Ai Confini Del Mondo.Will Turner ed Elizabeth Swann andranno ai confini del mondo per salvare Jack Sparrow.

Programmazione TV – Italia1 – 16 Aprile

Serata movimentata su Italia1,con il film d’azione Momentum 2015.A Cape Town, in Sudafrica, una rapina progettata in ogni minimo dettaglio non va come previsto. Cio’ mette in pericolo la bella e affascinante Alex Faraday, che e’ testimone diretta anche dell’omicidio brutale di uno dei suoi compagni di furto da parte di un sindacato internazionale del crimine alla ricerca di una chiave.

Programmazione TV – La5 & Canale20 – 16 Aprile

Su La5 andrà in onda la spassosa commedia americana 27 Volte in Bianco.Jane deve fare la damigella nel matrimonio della sorella. E’ la ventisettesima voltache fa la damigella e un giornalista pensa di fare un articolo su di lei.Su Canale20 ci sarà il film Man of Thai Chi, pellicola del 2013 che vede alla regia l’attore Keanu Reeves.