Stasera in TV – Programmazione Rai – 16 Aprile 2020

Buongiorno e bentrovati con la nostra rubrica Stasera in TV. Anche questa sera numerosi film e programmi interessanti in programmazione. Andiamo a vedere la programmazione Rai di giovedì 16 aprile.

Programmazione TV – Rai1 – 16 Aprile

Su Rai1 alle 21.20 ci sarà un’altra nuova puntata della serie Doc Nelle Tue Mani. In questa puntata,intitolata Like,l’arrivo in reparto di Carolina, colpita da una patologia misteriosa, fa esplodere una serie di conflitti tra And rea e Agnese che li dovranno superare insieme per il bene della figlia. L’attenzione dei giovani specializzandi, invece, è richiamata da un’appariscente influencer e Alba non riesce a nascondere la sua gelosia nei confronti di Riccardo.

Programmazione TV – Rai2 & Rai3 – 16 Aprile

Su Rai2 andrà in onda il film Captain America: Civil War. Ultimo capitolo della saga dedicata all’omonimo personaggio dei fumetti Marvel. Steve Rogers e gli Avengers sono costretti ad affrontare i danni collaterali causati dalla loro lotta per proteggere il mondo.Su Rai3 invece, andrà in onda la pellicola italiana Sabato,Domenica e Lunedì 2012.

Programmazione TV – Rai4 & Rai5 – 16 Aprile

Torna su Rai4 alle 21.20 la serie TV Criminal Minds, con l’episodio numero 21 della tredicesima stagione, intitolato Segnali Confusi.La squadra di profiler indaga su una serie di omicidi perpetrati con un singolare modus operandi, che prevede la trapanazione del lobo temporale delle vittime. Mentre su Rai5,direttamente dalla Scala di Milano andrà in onda l’opera musicale di Giuseppe Verdi La Traviata.