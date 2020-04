Film Stasera in Tv – Puoi baciare lo sposo – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Puoi baciare lo sposo. Produzione italiana del 2018 per la regia di Alessandro Genovesi, il film è dedicato al tema delle unioni civili e dei matrimoni gay.

Puoi baciare lo sposo – Trama

Antonio e Paolo sono due ragazzi italiani che convivono felicemente a Berlino. Se non fosse per la ex di Antonio, Camilla, che prova a convincerlo che la sua omosessualità sia “solo un periodo”. I due, comunque, decidono di sposarsi. E per farlo, tornano in Italia per comunicare alle famiglie di voler fare il grande passo. Antonio porta con sé Paolo a Civita di Bagnoregio, il suo paese di origine, per organizzare le nozze. Suo padre (Diego Abatantuono) è il sindaco della città: eletto grazie a un programma di inclusione di stampo altamente progressista, si ritroverà di fronte a dover accettare l’unica diversità che gli risulta davvero difficile: l’omosessualità di suo figlio. La commedia, però, non si ferma, perché per l’organizzazione delle nozze, i ragazzi saranno costretti a rispettare tutte le tradizioni del paese e ad accettare alcune condizioni: dall’invito dell’intero paese, alla convocazione di un wedding planner di eccezione…Riusciranno a vivere per sempre felici e contenti?

Puoi baciare lo sposo – Trailer Video

Puoi baciare lo sposo – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: Puoi baciare lo sposo

Genere: Commedia

Durata: 1h 30m

Anno: 2018

Paese: Italia

Regia: Alessandro Genovesi

Cast: Cristiano Caccamo, Salvatore Esposito, Diego Abatantuono, Diana Del Bufalo

Puoi baciare lo sposo – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso su Canale 5 (canale 5 del digitale terrestre, anche 505 in HD) alle ore 21.21 di oggi, 17 Aprile 2020. La programmazione di Canale 5 lo prevede al termine della puntata odierna di Striscia La Notizia, appuntamento ormai storico del preserale Mediaset.