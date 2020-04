Oroscopo Branko domani sabato 18 aprile 2020: le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

By

Siamo arrivati all’oroscopo di Branko per domani sabato 18 aprile 2020. Impazienti di conoscere le anticipazioni astrali relative a sabato per gli ultimi 4 segni dello zodiaco? Ecco, di seguito, l’oroscopo di Branko liberamente tratto dal suo libro Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko per domani sabato 178 aprile 2020: Sagittario

Secondo l’oroscopo di Branko domani sarà una giornata in cui penserai ai genitori anziani. Se li hai vicino, vorrai dedicare del tempo con loro. Altrimenti ti verrà voglia di prendere lo smartphone in mano e fare una chiamata, anche solo per un saluto.

Oroscopo Branko per domani sabato 178 aprile 2020: Capricorno

Se c’è qualcosa che ti turba, se stai vivendo delle controversie in famiglia o sul lavoro che ti rendono particolarmente nervoso, l’oroscopo di Branko parla chiaro: domani sarà un’ottima giornata per trovare insieme un punto d’incontro. Sfrutta questa occasione!

Oroscopo Branko per domani sabato 178 aprile 2020: Acquario

Finalmente stai rinascendo! Sia l’amore che il lavoro cominciano a regalarti le soddisfazioni che aspettavi da tempo. Domani, secondo l’oroscopo di Branko, sarà una giornata dedicata agli affari. Probabilmente ci sono dei guadagni in arrivo.

Oroscopo Branko per domani sabato 178 aprile 2020: Pesci

In amore sei in equilibrio su un filo sottilissimo. Sono giornate un po’ particolari, caratterizzate da alti e bassi e domani non sarà diverso. Il popolare astrologo Branko anticipa addirittura delle possibili provocazioni d’amore!