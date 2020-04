Oroscopo Paolo Fox domani sabato 18 aprile 2020: le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

L’oroscopo di Paolo Fox di domani sabato 18 aprile 2020. Inizia un nuovo weekend: vediamo quali segni saranno favoriti per questo sabato. Nervosismo alle stelle per il Toro e il Cancro. L’Ariete ritrova la serenità in famiglia, mentre per i Gemelli c’è bisogno di conferme. Ecco, nel dettaglio, l’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di domani.

Oroscopo Paolo Fox per domani sabato 18 aprile 2020: Ariete

Domani, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, la Luna sarà in aspetto armonico. Finalmente ti lasci alle spalle i nervosismi dei giorni scorsi e ritrovi serenità. Se a Pasquetta sei stato piuttosto agitato, sappi che già da lunedì prossimo potrai risalire la china: nuove opportunità in arrivo.

Oroscopo Paolo Fox per domani sabato 18 aprile 2020: Toro

Sabato abbastanza fiacco. Sei stanco, perché hai vissuto gli ultimi due giorni nelle tensione. L’oroscopo di Paolo Fox di domani ti esorta a rimandare ogni discussione a domenica prossima, per darti il tempo di riflettere un po’.

Oroscopo Paolo Fox per domani sabato 18 aprile 2020: Gemelli

L’amore è incoraggiato dalla Luna, da Venere e Marte in buon aspetto. L’oroscopo di Paolo Fox indica per domani la necessità di avere conferme nelle relazioni. Anche sul lavoro hai voglia di trovare strade nuove e più efficaci, per ripartire alla grande dopo i blocchi vissuti nel 2019.

Oroscopo Paolo Fox per domani sabato 18 aprile 2020: Cancro

L’oroscopo di Paolo Fox ti invita a guardare oltre i problemi attuali. Domani non dovresti analizzare e impuntarti su ogni singolo difetto dell’altra persona, ma trovare una via più morbida e armoniosa per entrambi. Domenica le cose andranno molto meglio, anche in famiglia!