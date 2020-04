Oroscopo Paolo Fox domani sabato 18 aprile 2020: le previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

By

Siamo arrivati all’oroscopo di Paolo Fox di domani sabato 18 aprile 2020. Come sarà questo weekend per i 4 segni centrali dello zodiaco? Tensione per il Leone e la Bilancia. Voglia di rivoluzioni per lo Scorpione, mentre la Vergine recupera tranquillità. Ecco, nel dettaglio, le previsioni astrologiche tratte dall’oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox per domani sabato 18 aprile 2020: Leone

È da mercoledì scorso che ti senti ko. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox sei stato troppo sbrigativo nei rapporti e forse hai alzato molto la voce. La stanchezza degli ultimi giorni ha preso il sopravvento e ti ha giocato un brutto tiro.

Oroscopo Paolo Fox per domani sabato 18 aprile 2020: Vergine

In questi giorni, in barba alla pausa forzata, tu continui a lavorare. E, se non puoi muoverti fisicamente, la tua mente elabora nuovi progetti. Sei instancabile. L’oroscopo di Paolo Fox ti invita, domani e domenica, a prendertela comoda e goderti un po’ di meritata tranquillità.

Oroscopo Paolo Fox per domani sabato 18 aprile 2020: Bilancia

Ora per te è fondamentale affrontare la questione sentimentale e fare grande progetti in vista del futuro. Il popolare astrologo Paolo Fox anticipa ancora piccoli problemi pratici: il lavoro c’è ma è discontinuo. In realtà sono difficoltà che ti trascini già da gennaio, prima che cominciasse questa emergenza.

Oroscopo Paolo Fox per domani sabato 18 aprile 2020: Scorpione

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox non sarà tanto domani quanto domenica a regalarti un po’ di serenità, quando la Luna tornerà attiva. Marte e Saturno in opposizione, però, ti provocano ancora dei problemi in casa. Senti forte il bisogno di cambiare qualcosa nella tua vita o di rivoluzionare la tua intera esistenza.