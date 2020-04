Primo Piatto – Pasta con Pesto e Philadelphia

Eccoti un primo piatto gustoso e delizioso, dato dal condimento, una crema prelibata data dal pesto, dalla philadelphia e dai pomodorini. Il segreto è avere degli ingredienti fatti in casa e per tanto freschi.

INGREDIENTI

300 g di pasta

10 pomodorini ciliegino

30 g di basilico

40 g di grana grattugiato

1 spicchio di aglio

1/2 cucchiaio di pinoli

100 g di Philadelphia

sale e olio q.b.

PREPARAZIONE

Per prima cosa bisogna preparare l’acqua per cucinare la pasta, mentre bolle la pentola, prepara una padella con un filo d’olio, l’aglio e fai dorare per 2 minuti, lava e taglia a piccoli pezzi i pomodorini, ed aggiungili in padella, con del sale e cuoci fino a quando non saranno ben cotti.

Adesso prepara il pesto fresco, usa un mixer e metti delle foglie di basilico, già lavate, parmigiano grana, pinoli, olio e pochissima acqua.

La pasta a questo punto sarà cotta, scolala e buttala in padella con il condimento, mescola accuratamente ed aggiungi il pesto fresco insieme alla philadelphia, aggiungi poca acqua di cottura, se necessita. Fai scaldare per 2 minuti e servi il tuo delizioso piatto.