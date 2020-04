Quando esce Skam 4 in Italia – Data Ufficiale

Quando esce Skam 4 in Italia? La data di uscita non è ancora stata resa nota, ma i numerosi fan possono essere tranquilli perché la quarta stagione arriverà entro il 2020, grazie alla distribuzione di Netflix Italia.

La conferma è stata annunciata anche attraverso il profilo Facebook dell’attore Massimo Reale. Uno spoiler è contenuto in una foto che fa scorrere Beatrice Bruschi nei panni del personaggio Sana. La prima, la seconda e la terza stagione di Skam è visionabile attraverso il catalogo di Netflix.

In tanti ad attendere la quarta stagione e, per chi si fosse perso una delle precedenti, tutto il tempo per rivederle. Nel 2019 TimVision aveva dato l’annuncio della cancellazione delle nuove stagioni di Skam. Annuncio ufficializzato dallo sceneggiatore e regista Ludovico Bessegato. Poi, il 5 novembre 2019, è arrivata la conferma per Skam 4 Italia. Per la gioia dei tanti appassionati presto potrà essere vista la quarta serie.

Skam 4: di cosa parla la serie tv

La serie Skam Italia è diretta da Ludovico Di Martino e Ludovico Bessegato con Ludovica Martino. Seguitissima dai giovani, parla delle vicende di un gruppo di adolescenti che frequentano un liceo di Roma. Si tratta di un remake di Skam, una serie norvegese che incentrava il tutto su un liceo di Oslo. La prima stagione ha visto come protagonista Eva, la seconda Martino e la terza Eleonora.

I temi affrontati riguardano il periodo dell’adolescenza, talvolta complicato e il rapporto genitori figli nell’affrontare questo momento di formazione e cambiamento. Inoltre, racconta le “prime volte” l’omosessualità, la droga, la violenza.

Gli attori italiani presenti sono Ludovica Martino, Ludovico Tersigni, Federico Cesari, Rocco Fasano, Benedetta Gargani, Giancarlo Commare, Beatrice Bruschi. Ogni stagione vede protagonista un solo personaggio. Nella prima stagione Eva porta alla luce la storia e il rapporto tra fidanzati, con bugie e tradimenti. La seconda vede protagonista Martino che cela nella prima stagione la sua omosessualità per poi svelarla e dichiarare il suo rapporto con Niccolò. La terza stagione vede Eleonora come principale soggetto delle varie vicende, prevalentemente incentrate su problemi di violenza.

Uscita Skam 4: anticipazioni e curiosità

La curiosità e l’attesa è tanta ma ecco qualche anticipazione su Skam 4. Sarà dedicata a Sana Allagui, poco è stato detto e nessun dettaglio è stato rivelato. Non essendoci ancora una data certa tutto rimane molto segreto, si può dedurre, dalla fine della terza serie che ha dato conclusione alla storia tra Eleonora ed Edoardo.

Il tutto concluso con un primo piano si Sana, quasi ad annunciare il suo ingresso nella quarta serie. Se si seguisse la linea della serie norvegese, il tema da trattare dovrebbe essere la religione. Sana è musulmana e potrebbe vederla coinvolta in episodi di discriminazione religiosa o bullismo.

Ovviamente non mancheranno le storie d’amore, e qualcosa d’intrigante verrà fuori. È stato proprio Ludovico Di Martino e Ludovico Bessegato al Giffoni Film Festival a confermare che Sana sarà il nuovo personaggio al quale lavoravano da mesi. Sono tutti davvero molto entusiasti che il progetto sia stato portato a termine e altrettanto lo saranno gli spettatori non appena sarà in onda.